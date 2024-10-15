Як скасування "Рамштайну" вплине на бойові дії в Україні

Зустріч контактної групи у форматі "Рамштайн" мала відбутися 12 жовтня у Німеччині. Втім через ураган у США президент Джо Байден відмовився від участі. Невдовзі засідання перенесли на поки не визначену дату.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що навряд чи перенесення "Рамштайну" матиме негативні значення. Зокрема це стосується і ситуації на полі бою.

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Чи будуть зміни на фронті

Позитивних подій також не варто чекати, адже рішення, які потрібні Україні, досі не ухвалені. За словами Світана, для того, щоб не розчаровуватися у "Рамштайні" не потрібно ним зачаровуватись. Бо всі так його чекали, що зараз його навіть не проводять.

Тут винятково політична кон'юнктура. Вона утворилася у зв'язку певними уподобаннями з боку США. Наразі демократи, до яких належить Джо Байден, мають інші напрямки, на яких варто зосередитись. Напередодні виборів важливо себе проявити,

– зауважив Роман Світан.

Ймовірно, політтехнологи кандидатки від демократів Камали Гарріс рекомендували Байдену не розхитуватися ситуацію з Росією, не порушувати ці питання і перенести "Рамштайн" на час після виборів.

Це лише політичні обставини. Розчаровуватися не варто, бо ми цього очікували. Техніка, боєприпаси, які були погоджені, все одно постачають на фронт,

– підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, що у Пентагоні заявили, що засідання перенесли на невизначений час. Робота у групах продовжується, щоб надати Україні всі необхідні можливості на полі бою.