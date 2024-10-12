НАТО чи "безліміт" зброї: які важливі рішення для України готують на "Рамштайні"

Засідання у форматі "Рамштайн" перенесли через ураган "Мілтон" у США. Це буде особлива зустріч, де можна очікувати сюрпризи для України.

Про це 24 Каналу розповів український дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що наступне засідання "Рамштайн" має бути особливим, адже там зберуться саме лідери держав. Тут можна очікувати на серйозні для України рішення.

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Чого очікувати від наступного "Рамштайну"

Як наголосив Огризко, попередні рази на "Рамштайні" збиралися міністри. Звісно, що це високий рівень. Але зазвичай міністри не ухвалюють політичних рішень на відміну від лідерів держав.

Я був міністром. І розумію, що є "стеля". Є мій "поверх", а є "поверх" керівника держави. Коли збираються лідери, то вони самі по собі ухвалюють рішення, які потім не скасуєш. Міністри можуть про щось домовитися, але потрібна згода керівника держави. Добре, що зустріч перенесли на певний час. Потрібно, щоб зібралися керівники держав,

– сказав Огризко.

Наразі можна лише "пофантазувати", які рішення може отримати Україна на наступному "Рамштайні". Навряд чи це буде щось на кшталт вступу в НАТО у прискореному варіанті. Поки видається, що це складно реалізувати з низки причин. Зокрема через саму війну; через дії урядів Угорщини, Словаччини тощо.

Можливо, на "Рамштайні" будуть рішення про майже безлімітне постачання всього, що має Захід. Також може йтися про дозвіл використовувати цю зброю так, як нам потрібно. Бити на 300-400 кілометрів вглиб Росії. Знищувати там військову інфраструктуру. Ось такі рішення дійсно можуть наблизити Україну до НАТО,

– зауважив Огризко.

У Пентагоні оголосили, що перенесли засідання у форматі "Рамштайн" на невизначений термін. Союзники і надалі працюватимуть над допомогою для ЗСУ.