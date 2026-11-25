Чотиристороння робоча зустріч щодо завершення війни за участю України, США, Європи та Росії може відбутися до Різдва. Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає реалістичним залучення європейських партнерів.

Відповідну заяву посадовець зробив під час спілкування з журналістами на публічному заході "Діалог заради єдності", передає "Новини.LIVE".

Що саме сказав Буданов щодо переговорів?

"Час покаже, я думаю, що в певному форматі це реалістично", – зазначив Кирило Буданов, оцінюючи ймовірність залучення європейської сторони до переговорного процесу.

Визначаючи можливу дату переговорів у проміжку до Різдва, генерал, вочевидь, мав на увазі 25 грудня, адже з 2023 року в Україні офіційно й масово святкують Різдво Христове саме цього дня.

Коментуючи майбутній склад делегацій, очільник Офісу президента підкреслив, що персоналії мають другорядне значення.

За його словами, значно важливішим чинником є безпосередній зміст адженди та коло питань, які сторони порушуватимуть під час переговорів.

Підготовка консультацій та узгодження позицій

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Україна готова провести чотиристоронню зустріч щодо завершення війни невідкладно.

Володимир Зеленський під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО наголошував, що Київ прагне вийти на дипломатичний контакт значно раніше за різдвяні свята.

Нагадаємо, раніше ми писали, що визначення дати та адженди чотиристоронніх переговорів безпосередньо залежить від американської сторони, яка погоджує позиції з союзниками.