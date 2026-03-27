Сибіга зустрівся з Рубіо: про що говорили
27 березня, 14:52
Сибіга зустрівся з Рубіо: про що говорили

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США Марко Рубіо допомогу Україні, тиск на Росію та ситуацію на Близькому Сході.
  • Сибіга наголосив на важливості ролі США у мирних зусиллях, необхідності тиску на Росію та Іран, а також підкреслив внесок України як партнера з безпеки.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся із держсекретарем США Марко Рубіо. Темою обговорень стала подальша допомога України, тиск на Росію, а також поточна ситуація на Близькому Сході.

Зустріч представників обох країн відбулася у рамках міністерської зустрічі G7 у Франції. Про це повідомив український міністр у соцмережі Х.

Що обговорили Сибіга і Рубіо?

У контексті зустрічі Андрій Сибіга наголосив, що роль американської сторони у просуванні мирних зусиль задля закінчення війни залишається критично важливою, а пропозиції Києва є реалістичними та цілком можливими. 

Тиск на Росію є ключовим для того, щоб Москва припинила війну. Ми також говорили про події на Близькому Сході. Позиція України полягає в тому, що режими в Москві та Тегерані працюють разом, щоб продовжити війну, 
– написав він.

На його думку, Росія та Іран разом повинні зіткнутися з тиском. Український міністр наголосив, що відчутна допомога Києва державам Перської затоки продемонструвала роль України як партнера з безпеки та контрибутора. 

"Питання протидії російській агресії проти України має залишатися пріоритетним у міжнародному порядку денному", – резюмував Андрій Сибіга, коментуючи результати зустрічі з американським високопосадовцем.

Як Україна допомагає на Близькому Сході?

  • Наразі українські експерти працюють на Близькому Сході та діляться досвідом щодо захисту від "Шахедів". Натомість Україна водночас розраховує на постачання ракет для систем протиповітряної оборони.

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що понад 200 українських спеціалістів було відправлено на війну в Іран. Водночас Дональд Трамп запевнив, що США не потребують допомоги України.

  • До слова, Україна та Саудівська Аравія підписали угоду, яка закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій та посилює міжнародну роль України як безпекового донора.