Сибіга зустрівся з Рубіо: про що говорили
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США Марко Рубіо допомогу Україні, тиск на Росію та ситуацію на Близькому Сході.
- Сибіга наголосив на важливості ролі США у мирних зусиллях, необхідності тиску на Росію та Іран, а також підкреслив внесок України як партнера з безпеки.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся із держсекретарем США Марко Рубіо. Темою обговорень стала подальша допомога України, тиск на Росію, а також поточна ситуація на Близькому Сході.
Зустріч представників обох країн відбулася у рамках міністерської зустрічі G7 у Франції. Про це повідомив український міністр у соцмережі Х.
Що обговорили Сибіга і Рубіо?
У контексті зустрічі Андрій Сибіга наголосив, що роль американської сторони у просуванні мирних зусиль задля закінчення війни залишається критично важливою, а пропозиції Києва є реалістичними та цілком можливими.
Тиск на Росію є ключовим для того, щоб Москва припинила війну. Ми також говорили про події на Близькому Сході. Позиція України полягає в тому, що режими в Москві та Тегерані працюють разом, щоб продовжити війну,
– написав він.
На його думку, Росія та Іран разом повинні зіткнутися з тиском. Український міністр наголосив, що відчутна допомога Києва державам Перської затоки продемонструвала роль України як партнера з безпеки та контрибутора.
"Питання протидії російській агресії проти України має залишатися пріоритетним у міжнародному порядку денному", – резюмував Андрій Сибіга, коментуючи результати зустрічі з американським високопосадовцем.
Як Україна допомагає на Близькому Сході?
Наразі українські експерти працюють на Близькому Сході та діляться досвідом щодо захисту від "Шахедів". Натомість Україна водночас розраховує на постачання ракет для систем протиповітряної оборони.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що понад 200 українських спеціалістів було відправлено на війну в Іран. Водночас Дональд Трамп запевнив, що США не потребують допомоги України.
До слова, Україна та Саудівська Аравія підписали угоду, яка закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій та посилює міжнародну роль України як безпекового донора.