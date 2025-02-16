Високопосадовці зі США та Росії готуватимуть зустріч Трампа та Путіна

Чиновники зустрінуться вже наступного тижня у Саудівській Аравії. Мета їхньої зустрічі – прокласти шлях до зустрічі Трампа та Путіна.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Довкола цієї зустрічі ще багато неясних моментів, як і загалом довкола переговорного процесу. Наприклад, є чутки, що українська делегація зустрінеться з росіянами, та Андрій Єрмак спростував це.

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Що за таємнича зустріч буде в Ер-Ріяді

Імовірно, зустріч Трампа та Путіна може відбутися наприкінці лютого. Принаймні, про це кажуть джерела Bloomberg.

Поки не зовсім ясно, хто буде на зустрічі. Швидше за все, це будуть радники з питань національної безпеки.

За словами одного зі співрозмовників, мета – узгодити дату до початку священного місяця Рамадан у березні. За словами іншого чиновника, який говорив на умовах анонімності, більшість європейців поки що не були проінформовані. І хоча очікується, що офіційні особи з України будуть присутні, вони також, схоже, не повністю в курсі підготовчих заходів,

– ідеться в статті.

Журналісти наводять слова Зеленського про те, що Україна незадоволена можливими кулуарними домовленостями за своєю спиною. Але Трамп нібито обіцяв участь українців в усіх зустрічах.

Джерела Bloomberg стверджують, що влада Саудівської Аравії запросила представників США, Росії та України в Ер-Ріяд. Такі переговори скликає радник з національної безпеки Саудівської Аравії Мусаєд аль-Айбан, наближений до спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана. Аль-Айбан уже представляв принца на переговорах з Іраном і США.

Утім, все може змінитися в останній момент.