Головне зустрітися раніше за Путіна, – Зеленський окреслив деталі майбутньої розмови з Трампом
- Зеленський наголошує на важливості зустрічі з Трампом перед його розмовою з Путіним, щоб уникнути діалогу про Україну без її участі.
- Зеленський підкреслює важливість розробки широкої стратегії Заходу перед переговорами з Москвою, щоб уникнути прийняття ультиматумів Росії.
Володимир Зеленський вважає, що важливо зустрітися з Трампом перед тим, як він проведе розмову з Путіним. Інакше це буде виглядати як діалог про Україну без України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Зеленський вважає, що потрібно зустрітися з Трампом раніше Путіна
За словами Зеленського, життєво важливо, щоб Захід визначив широку стратегію перед тим, як почати переговори з Москвою.
Я не знаю, про які компроміси можна говорити за столом переговорів, ми до цього не дійшли... Важливо, щоб люди розуміли, що Україна веде переговори, а не приймає ультиматуми Росії,
– вказав президент.
Кожен день у нас є контакти, ми говоримо про загальні речі, але конкретика буде трохи пізніше,
– сказав він.
До слова, у п'ятницю, 7 лютого, Дональд Трамп оголосив про плани зустрітися з Зеленським наступного тижня. За його словами, розмова стосуватиметься безпеки активів, таких як рідкоземельні метали, та закінчення війни в Україні.
Пізніше і Володимир Зеленський підтвердив підготовку до зустрічі з Трампом, зауваживши, що наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії.
Ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. Ми завжди цінуємо співпрацю з Президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим,
– наголосив президент.
Додамо, що Трамп припустив, що незабаром може зустрітися й з Владіміром Путіним. Однак говорячи про це президент США не повідомляв конкретних термінів, тож, ймовірно, бесіда Вашингтона з Москвою відбудеться пізніше, аніж з Києвом.