Зеленський вирушив у Флориду на зустріч з Трампом: дорогою – перемовини з лідерами Європи

28 грудня на курорті Мар-а-Лаго у Флориді має відбутися зустріч президента Зеленського і Дональда Трампа. Політики будуть обговорювати мирний план США.

Втім, перед тим, як зустрітися із американським лідером, український матиме можливість ще раз обговорити положення мирної пропозиції разом із європейськими партнерами, передає 24 Канал.

Що відомо про поїздку Зеленського до Флориди?

Під час спілкування з журналістами президент повідомив, що перебуває у літаку, яким прямує до Флориди. Він планує зробити зупинку на цьому шляху у Канаді. Там політик матиме зустріч з прем'єром країни Карні. Разом із ним вони поспілкуються онлайн з лідерами Європи.

"Ми проговоримо усі питання, проінформуємо, обміняємося деталями тих документів, про які я говоритиму з Трампом. І безумовно, серед усіх цих деталей, є чутливі питання. Усі їх будемо порушувати", – заявив Зеленський.

Окремо політикповідомив, що Україна має червоні лінії перед зустріччю президентів у США. Це територіальні питання, ЗАЕС та гарантії безпеки.