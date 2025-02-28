У Трампа запитали, чи він на боці України у війні проти Росії
- Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи він хоче бути на боці України у війні проти Росії.
- Політик заявив, що він "між ними двома" і хоче розв'язати проблему.
28 лютого у Білому домі відбувається зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Політики роблять заяви щодо бачення шляху до завершення війни.
Щоб Трамп побачив справжнє обличчя Путіна та Росії, Володимир Зеленський показав йому фото українських військових, яких звільнили з полону, передає 24 Канал із посиланням на телемарафон.
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За кого "грає" Трамп
Журналіст спитав у Дональда Трампа, чи хоче він бути посередником між Києвом та Москвою, чи бути на боці України. Президент США ухилився від прямої відповіді.
"Я між ними двома. Я не хочу погано про когось говорити. Я хочу розв'язати цю проблему. Якщо ми не зможемо цього зробити, то триватиме боротьба, і невідомо, хто переможе", – заявив американський лідер.
До слова, Трамп висловився щодо зустрічі Зеленського і Путіна, вказавши на неприязнь політиків один до одного.