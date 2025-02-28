У Трампа запитали, чи він на боці України у війні проти Росії

28 лютого у Білому домі відбувається зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Політики роблять заяви щодо бачення шляху до завершення війни.

Щоб Трамп побачив справжнє обличчя Путіна та Росії, Володимир Зеленський показав йому фото українських військових, яких звільнили з полону, передає 24 Канал із посиланням на телемарафон.

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За кого "грає" Трамп

Журналіст спитав у Дональда Трампа, чи хоче він бути посередником між Києвом та Москвою, чи бути на боці України. Президент США ухилився від прямої відповіді.

"Я між ними двома. Я не хочу погано про когось говорити. Я хочу розв'язати цю проблему. Якщо ми не зможемо цього зробити, то триватиме боротьба, і невідомо, хто переможе", – заявив американський лідер.

До слова, Трамп висловився щодо зустрічі Зеленського і Путіна, вказавши на неприязнь політиків один до одного.