Трамп проведе двосторонню зустріч із Зеленським в Анкарі

7 – 8 липня в Анкарі пройде саміт НАТО. Туди прибудуть Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Політики планують провести двосторонню зустріч.

Про це повідомила Анна Келлі, головна заступниця прес-секретаря Білого Дому, передає Суспільне.

Зустріч президентів запланована на 8 липня.

Високопосадовець США, ознайомлений з питанням, повідомив виданню, що Трамп зустрічається з президентом Зеленським, щоб обговорити, як можна завершити війну.

Це було його пріоритетом протягом тривалого часу, і ми сподіваємося, що ми зможемо дійти до цього моменту. Поле бою явно заморожене протягом останніх кількох місяців. Жодна зі сторін не досягає значного прогресу. Водночас відбувається величезна кількість смертей, і ви бачите далекобійні удари як росіян по українцям, так і українців по Росії,

— повідомив співрозмовник.