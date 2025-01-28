Туск і Трюдо у Варшаві пообіцяли, що не залишать Україну без допомоги і підтримки

Уряди Польщі та Канади й надалі залишаться активними щодо продовження підтримки України. На початку війни опір російській агресії був можливий, зокрема, завдяки цим країнам.

Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск під час пресконференції, передає кореспондентка 24 Каналу. Він 28 січня провів двосторонню зустріч з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, де було підписано угоду про співпрацю у сфері атомної енергетики.

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Канада і Польща залишатимуться охоронцями міжнародного порядку, – Туск

Польський прем'єр подякував прем’єру Канади Джастіну Трюдо за його надану допомогу Україні.

Я впевнений, що ми також продовжимо цю співпрацю і дії для незалежної й територіально цілісної України,

– сказав Дональд Туск.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо також підкреслив, що його країна активно діє проти агресії Росії, запроваджуючи санкції. Він наголосив, що російська агресія проти України не буде толеруватися.

"Це включає заморожування російських активів, навчання українських військових також тут, у Польщі. Також мова йде про підтримку України у військовий, гуманітарний та фінансовий спосіб, аби захистити її незалежність, обороняти громадян і міста, а також для того, щоб здобути перемогу в цій війні", – сказав Трюдо.

Дональд Туск також наголосив, що важлива не лише військова, а й геополітична співпраця між Польщею та Канадою. За його словами, обидві країни залишатимуться охоронцями міжнародного порядку, що забезпечує гарантії прав людини, економічного розвитку та мирного співіснування між народами.