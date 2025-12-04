Після зустрічі американців з Путіним: в ОП розставили крапки над "і" щодо мирної угоди

2 грудня Стів Віткофф і Джаред Кушнер мали зустріч з Володимиром Путіним щодо мирної угоди. Цікаво, що сторони домовилися не розголошували суть переговорів. Однак ці переговори нічого суттєво не змінили.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що США мають намір швидко завершити війну, Європа та Україна ідуть на зустріч такій позиції. Тим часом Росія затягує час.

Дивіться також Ветеран армії США спрогнозував, що чекає на Покровськ і Мирноград найближчим часом

ОП про мирну угоду

Радник голови ОП наголосив, що Росія намагається продовжувати війну та імітувати переговори. Путін досі не відмовився від своєї основної мети – буцімто, війна має завершитись тотальною поразкою України. Крім того, завдяки війні Кремль має можливість постійно провокувати Європу. Подоляк зазначив, що Путін зараз хоче прибрати суб'єктність не лише нашої країни, а й країн Європи.

Щодо зустрічі Путіна з представниками Трампа, то сам Ушаков вийшов і сказав, що вони принципі нічого не розбирали, що вони говорили, що сам переговорний процес – це добре. Наша ж делегація відпрацювала окремо кожен пункт,

– пояснив він.

Водночас США мають трохи іншу позицію, ніж Кремль. Американська та українська делегації ще також будуть зустрічатись.

Зауважте! Сьогодні, 4 грудня, секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов вилетіли до США. Володимир Зеленський заявив, що вони мають отримати інформацію про результати візиту Віткоффа та Кушнера до Москви.

Радник голови ОП зауважив, що зараз Вашингтон має вирішити, що робити, адже Україна з Європою готові до прогресу у переговорах, Росія – ні. Європейські лідери не дозволять завершити війну на російських умовах.

Останнє про переговори щодо мирної угоди: