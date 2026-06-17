Зеленський обговорив із президентом Бразилії шляхи завершення війни

Президент Володимир Зеленський зустрівся із лідером Бразилії Лулою да Сілвою. Сторони обговорювали шляхи завершення війни Росії проти України.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Дивіться також США готові більше тиснути на Росію: підсумки зустрічей Зеленського й Трампа на полях саміту G7

Про що Зеленський говорив із Лулою да Сілвою?

Президент України заявив, що зустріч пройшла добре. За його словами, було обговорено шляхи припинення агресивної війни Росії.

Хороша зустріч на саміті Групи семи з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Ми домовилися про подальші контакти,

– написав Зеленський.

Лідер Бразилії поділився думками про можливі дипломатичні підходи для завершення війни. Володимир Зеленський натомість розповів про реальне ставлення окупантів до перемовин.

На зустрічі також було обговорено дипломатичну взаємодію між Україною, США та іншими країнами-партнерами.

Останні новини про хід переговорів між Україною та Росією

Президент Європейської ради Антоніо Кошта намагається встановити непублічний канал комунікації з Кремлем. Його мета – залучити Володимира Путіна до обговорення можливих умов припинення війни в Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Дональд Трамп послідовно працює над тим, щоб зупинити війну в Україні. Водночас за його словами, ситуація на полі бою дещо змінилася.

Володимир Зеленський під час виступу на конференції Reuters Next заявив, що нещодавно мав зустріч із російським олігархом Романом Абрамовичем. Він також повторив твердження, що пропонував запросити Володимира Путіна до участі в переговорах на саміті G7, попри те, що в Кремлі цю інформацію заперечують.