У досить нестандартному місці: стало відомо, де Зеленський зустрінеться з Віткоффом і Кушнером

Американські спецпосланці Джаред Кушнер та Стів Віткофф вирушили з Москви до Ірландії на перемовини з Володимиром Зеленським. Зустріч відбудеться у досить нестандартному місці – не в урядових резиденціях, а на військовій авіабазі Кейсмент неподалік Дубліна, де проведення подібних переговорів є вкрай рідкісним.

Про це пише RTÉ.

Що відомо про зустріч Зеленського з американцями

Літак американських представників приземлиться на аеродромі Кейсмент у Балдоннеллі. Туди вони вирушили одразу після завершення їхнього візиту до російської столиці.

Очікується, що до переговорів на головній базі Повітряного корпусу Ірландії також можуть долучитися європейські представники.

Водночас міністерка закордонних справ Гелен Макенті повідомила, що офіційні особи Ірландії не братимуть участі в цій зустрічі. Майданчик на південний захід від Дубліна використовується суто для двостороннього контакту високого рівня.

Володимир Зеленський напередодні зазначав, що розраховує на досягнення результату в переговорах до кінця поточного року. Разом із тим він додав, що підсумки значною мірою залежатимуть від позиції та підходу Сполучених Штатів до Москви.

Нагадаємо, що перемовинам американців у Москві передували два дні консультацій в Абу-Дабі.

А уже після цього, 12 листопада, Володимир Путін провів зустріч з американськими посланцями в Кремлі. За її результатами Джаред Кушнер оголосив про нові перемовини України, Росії та США уже наступного тижня за участю європейських представників.