Я готовий зустрітися з Петером Мадяром у будь-який момент, – Зеленський

Президент Зеленський заявив, що готовий зустрітися з прем'єром Угорщини Петером Мадяром. Глава держави зазначив, що сусідні країни точно повинні жити в мирі.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Головне, щоб не "Путінленд", – Зеленський відповів на чутки про перейменування Донбасу

Що відомо про заяву Зеленського?

Глава держави 22 квітня заявив, що готовий зустрітися із Мадяром. Зеленський зазначив, що сподівається на конструктивність від угорської позиції.

Ми (Україна – 24 Канал) також будемо демонструвати кроки на зустріч. Ми сусіди, тож ми повинні жити точно в мирі,

– заявив Зеленський.

Президент України наголосив, що зустріч може відбутися у будь-який момент та додав, що у нового прем'єр-міністра є багато питань щодо формування уряду та ЄС.

Останні новини про відносини України та Угорщини