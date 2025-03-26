Зеленський та Макрон зустрілись у Єлисейському палаці: перші кадри

Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де його зустрів французький лідер Еммануель Макрон. Український президент прибув до Франції напередодні саміту європейських лідерів щодо України.

Вже завтра, 27 березня, у Парижі відбудеться саміт "коаліції охочих" країн, щоб обговорити різні варіанти гарантій безпеки для України. Зауважимо, що за підсумками переговорів Макрона та Зеленського очікуються заяви для преси, передає 24 Канал.

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