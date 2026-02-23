Буданов описав позицію російської сторони щодо зустрічі Зеленського з Путіним

Керівник Офісу президента Кирило Буданов коротко відповів на численні запитання журналістів. Перше запитання стосувалося потенційної зустрічі Зеленського та Путіна.

Деталі передає 24 Канал. Востаннє про можливу зустріч Зеленського та Путіна говорили у США.

Чи зустрінуться Зеленський і Путін?

На відповідне запитання Буданов лаконічно відповів: "Не знаю, поки що".

Коли медійники уточнили, що росіяни говорять про це на перемовинах, глава ОП сказав так:

Ми підіймали це питання. Поки що остаточної відповіді нема.

Хто говорить про зустріч Зеленського та Путіна?

Український президент постійно наголошує: готовий зустрітися з Путіним. Але не в Росії, як це лукаво пропонують у Москві.

В одному з останніх інтерв'ю він заявив: без прямого діалогу на рівні лідерів складно зрозуміти реальні наміри сторін.

Росіяни, говорячи про таку можливу зустріч, підкреслюють: говорити нема про що, зустріч не має сенсу. Але в Москву Зеленського "запрошують" і "гарантують безпеку".

Втім, тут важлива позиція США. 22 лютого спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив про імовірність зустрічі Зеленського та Путіна в найближчі три тижні за участю Дональда Трампа. Тобто йдеться про тристоронню зустріч.

