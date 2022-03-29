Зустріч Зеленського і Путіна має відбутися чимшвидше, – Подоляк про готовність до переговорів

В Офісі Президента наголосили на тому, що зустріч глави Кремля Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського має відбутись якомого швидше.

Михайло Подоляк зазначив, що відповідний пакет документів вже готовий. Про це радник керівника Офісу Президента розповів у прямому включенні зі Стамбула в ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал.

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Насамперед, як він наголосив, люди повинні об'єктивно оцінювати те, що зараз відбуваєтсья в Україні. Тоді й вони розумітимуть, що ми можемо отримати й що отримаємо, а що – ні.

Щодо термінів – у нас напрацьований пакет пропозицій, безумовно. Є якісь юридичні колізії, які потрібно допрацювати і так далі,

– пояснив Подоляк.

Про зустріч Зеленського та Путіна

Утім, як він запевнив, цього пакету пропозицій уже достатньо для того, аби відбулась зустріч президентів.

"Ми працюватимемо над тим, щоб вона відбулась якомога швидше. Ще раз підкреслю, що пакет документів вже готовий. Ми можемо вже виходити на рівень підготовки зустрічі", – наголосив Подоляк.

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