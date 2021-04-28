Зустріч Зеленського та Путіна: названо два можливі сценарії

Про зустріч Зеленського та Путіна. У Кремлі знову наполягають, що ця зустріч має бути присвячена лише двостороннім відносинам. І тему Донбасу не збираються обговорювати. Далі читайте російською.

О чем это говорит? О том, что тактическая борьба вокруг этой встречи продолжается. Россия по-прежнему пытается навязать свой формат этой встречи. А украинская будет настаивать на своей повестке переговоров.

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Два возможных сценария в этой связи.

Если Россия категорически будет отказываться обсуждать тему Донбасса, тогда встреча может и не состояться. Именно обострение военной ситуации в зоне конфликта на Донбассе и вокруг Донбасса (концентрация российских войск на нашей границе) являются главным предметом для встречи президентов Украины и России с точки зрения украинских интересов. И если не будет предмета для обсуждения, тогда не будет и повода для встречи.

Встреча с Путиным для Зеленского – не самоцель.

Это лишь инструмент решения возникших проблем.

Второй сценарий (пока несколько более вероятный) – встреча все-таки состоится. Россия "как бы" (официально) будет против обсуждения проблематики войны на Донбассе, но Зеленский в различных формах и по различным поводам будет ее поднимать в ходе переговоров.

У встречи президентов Украины и России есть 2 сценария / Фото 24 канал

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Например, Путин хочет обсуждать только двусторонние отношения. ОК. Но без устойчивого и длительного прекращения огня на Донбассе никакой даже относительной нормализации в двусторонних отношениях достичь не получится. Поэтому первое, что нужно сделать для снятия напряжения в двусторонних отношениях, – прекратить огонь на Донбассе и вывести оттуда российских снайперов, офицеров, технарей (и т.д. и т.п). а также отвести российские войска от нашей границы.

Второй пример, если Россия не причастна к конфликту на Донбассе, то зачем сконцентрировала свои войска возле наших границ, в том числе и возле Донбасса? Если это учения, то почему о них не предупредили за несколько месяцев, как положено по международным правилам? И зачем Россия блокирует Азовское море и Керченский пролив, ведь это нарушает украино-российский договор от 2003 г.?

И надо не просто поднимать эти темы, а ставить вопрос о практическом решении этих проблем. А на финальном брифинге можно напомнить и про украинский Крым, как Зеленский это сделал в Париже в декабре 2019 г. Так что есть что обсуждать, и можно продумать тактику, как это сделать в украинских интересах.