Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським не у Москві, але висунув умову
- Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві або в іншій країні, якщо буде підписана мирна угода.
- Зустріч можлива тільки при досягненні остаточних домовленостей на довгу історичну перспективу.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не лише у Москві, але і в іншій країні. Але Зеленський повинен підписати мирну угоду.
Про це Путін заявив під час своєї промови 9 травня, передає пропагандистська агенція ТАСС.
Дивіться також Путін заявив, що війна в Україні йде до завершення
Яку умову зустрічі із Зеленський висунув Путін?
Російський лідер Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися із Володимиром Зеленським не тільки у Москві. Це можуть бути й інші країни, але зустріч можлива тільки тоді, коли "будуть досягнуті остаточні домовленості на довгу історичну перспективу".
Путін додав, що США щиро бажають врегулювання, але це перш за все справа Росії і України.
Путін заявив, що Україна не готова до обміну полонених
Путін заявив, що Україна не готова до обміну полонених, а Росія нібито одразу погодилася на пропозицію США про перемир'я та обмін.
Він каже, що Росія сама пропонувала обмін, але Україна спочатку затягувала з відповіддю, потім знизила масштаб обміну до 200 на 200, а згодом взагалі заявила, що не готова до обміну.
В Офісі Президента України зазначили, що заява Путіна не відповідає дійсності.