Якщо Зеленський хоче зустрічі – Путін готовий його прийняти, – Ушаков

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Утім, це може статися лише у Москві.

Таку заяву зробив російський дипломат і помічник президента Юрій Ушаков. Про це повідомляє пропагандистьке видання "Інтерфакс".

Що заявив Ушаков про зустріч?

Нещодавно український президент Володимир Зеленський підтвердив, що незабаром запланований обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Заяву з цього приводу зробив російський високопосадовець Юрій Ушаков.

За його словами, наразі російська та українська сторони опрацьовують списки військовополонених, тому, як запевнив чиновник, досягнення відповідних домовленостей обмін може розпочатися вже навіть найближчим часом.

Обмін полоненими 1000 на 1000 між Росією та Україною може відбутися досить швидко, якщо списки будуть узгоджені,

– заявив він.

Коментуючи попередню домовленість про перемир'я між Україною і Росією, Юрій Ушаков також зазначив, що, ймовірно, перемир'я може продовжитися до 11 травня, якщо Дональд Трамп надалі "буде дисциплінувати" Україну.

"Росія та США два дні вели переговори щодо перемир'я в Україні на честь Дня Перемоги. Путін не раз казав, що якщо Зеленський хоче зустрічі, то він готовий прийняти його в Москві", – каже російський дипломат.

До речі. Нещодавно керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснював, що заяви Росії про готовність до подібних зустрічей свідчать лише про бажання догодити президенту США Трампу.



У такий спосіб пропаганда хоче показати бажання Росії здобути мир та нібито ігнорування цього прагнення Україною. Такий меседж також спрямований на Китай, який є головною опорою російської економіки

Що цьому передувало?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше повідомляв журналістів про те, що Київ звернувся до деяких країн, зокрема Туреччини для проведення переговорів на рівні лідерів між Зеленським і Путіним.

Україна готова провести відповідну зустріч у будь-якій країні, за винятком Росії та Мінська. Натомість російська сторона наполягає на проведенні таких переговорів саме на їхній території, тобто у Москві, відкидаючи інше.

До цього український міністр під час Анталійського дипломатичного форуму відповідаючи на запитання російських пропагандистів дорікнув їм, що саме Володимир Путін переховується від особистої зустрічі із Зеленським.

Що відбувається замість переговорів?

ЗМІ нагадували, що востаннє тристоронні переговори за участю представників США проводили ще у лютому 2026 року. З того моменту українська та російська делегації мали виключно окремі переговори зі США.

Наприклад, нещодавно секретар РНБО Рустем Умєров провів важливі зустрічі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером в американському Маямі. Насамперед сторони зосередились на питанні обміну полонених.

Водночас Росія оголосила про призупинення тристоронніх переговорів з Україною та США, спрямованих на мирне врегулювання. Разом з тим жодної дати можливого відновлення подібних зустрічей у Москві не вказали.