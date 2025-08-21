Росіяни намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч, – Зеленський
- Зеленський заявив, що Росія намагається уникнути проведення зустрічі для завершення війни.
- Окупанти продовжують масовані атаки проти України й дуже жорсткі штурми на фронті.
Російські загарбники не хочуть завершувати війну проти України. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч Путіна з Зеленським і Трампом.
Що заявив Зеленський про Росію і зустріч з Путіним?
Український лідер заявив, що є 2 формати, в яких реально досягти прогресу. Наголосив, що це формати на рівні лідерів. Двосторонній – Україна та Росія, а також тристоронній – Україна, Росія та Сполучені Штати.
Володимир Зеленський зауважив, що це обговорювали під час зустрічі у Вашингтоні. Додав, що Путін говорив про це на дзвінку Трампу.
Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті,
– констатував президент.
Додав, що окупанти запускають ракети по американському підприємству, як і по багатьох інших абсолютно цивільних українських мішенях. Зеленський наголосив, причому зовсім поруч із кордонами ЄС та НАТО, – російський ударний дрон залетів на територію Польщі. Також дуже неприємні інциденти з дронами були на території Литви.
Це все не є чимось, знаєте, випадковим. Це нахабність росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою. Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє,
– підкреслив Зеленський.
Український лідер додав, що звісно, Київ робить і буде робити все необхідне, щоб захистити нашу державу й людей. Зеленський зазначив, що президент США абсолютно правильно говорить: це треба робити не лише в оборонці.
"Але водночас не зменшуємо зусиль у дипломатії, у всіх наших контактах з партнерами, щоб усе ж відбулися перемовини й саме такі, які можуть наблизити мир", – наголосив президент.
Після перемовин з Трампом і європейськими лідерами у Білому домі Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним без жодних попередніх умов, навіть про припинення вогню. Президент чітко пояснив цю позицію.
Що кажуть у Росії про можливість зустрічі з Путіна з Зеленським?
Напередодні глава російського МЗС зробив низку цинічних й абсурдних заяв щодо можливої зустрічі Путіна з Зеленським.
Зокрема, Лавров заявив, що російський диктатор нібито "готовий" зустрітися з українським лідером.
Водночас міністр закордонних справ Росії цинічно поставив умову. Мовляв, зустріч буде можлива, тільки якщо "всі питання, які потребують розгляду на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".
Окрім того, Лавров вкотре згадав пропагандистську тезу про нібито "нелегітимність".