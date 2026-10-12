Тільки зустріч Путіна із Зеленським, – Сибіга про можливий прорив у мирних переговорах

Прорив у мирних переговорах та досягнення якісно нової динаміки завершення війни можливі лише за умови прямої зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на готовності Києва до такого саміту.

В інтерв'ю виданню РБК-Україна глава української дипломатії розповів, що українська сторона постійно підтверджує готовність до тристоронньої зустрічі за участі США та прагне використати кожну можливість для наближення миру. За його словами, Київ підготував набір конкретних пропозицій, які можуть бути оприлюднені за результатами переговорів найвищого рівня.

Що розповів Сибіга про переговорний процес

Україна буде використовувати кожну, навіть найменшу можливість для наближення миру, але найбільш дієвою та найбільш правильною наразі була б зустріч Путіна із Зеленським.

Чи разом з Трампом, чи за посередництва президента Ердогана. Ми сигналізуємо, ми готові до цього. І нам є що показати як результат цієї зустрічі. Як мінімум перемир'я, обмін військовополоненими, повернення дітей,

– наголосив Сибіга.

Попри відсутність готовності до такої зустрічі з боку Росії, Україна продовжує працювати з партнерами заради укладення часткового перемир'я.

"Ми бачимо наслідки перекриття Росією свободи мореплавства в Чорному морі. Ми бачимо занепокоєння партнерів передусім з Глобального Півдня. Вони розуміють наслідки для їхніх економік передусім через глобальну продовольчу безпеку, де Україна відіграє одну з ролей — глобального гаранта продовольчої безпеки", – зауважив міністр.

Зустріч Зеленського і Путіна могла б зафіксувати стан домовленостей, хоча Сибіга переконаний, що він може бути попередньо досягнутий і на нижчому рівні, зокрема на рівні переговорних груп.

Але коли зустрічаються команди на нижчому рівні, дуже часто вони повертаються до обговорення того ж самого вже декілька разів.

Тому я і кажу, що саме президент здатен поставити крапку в найскладніших питаннях,

– наголосив Сибіга на важливості зустрічі Зеленського і Путіна.

Він додав, що "дух Анкориджа" помер і формула "3 плюс 2" не працює. Україна ж чітко продовжує займати позицію – "нічого про Україну без України".

"Жодна формула коштом територіальної цілісності і суверенітету не буде прийнята Україною і нашим народом, президентом України. Тому так, мають бути нові ідеї, виходячи з цих геополітичних реалій", – додав глава МЗС.

Він розповів, що команда США після поїздок до Москви та Києва озвучила певні ідеї для напрацювання та обговорення, аби знову вийти на певний етап консультацій.

Нагадаємо, що тим часом Росія вкотре заявила, що на тимчасове перемир'я не піде. Зокрема, глава МЗС Росії Сергій Лавров цинічно заявив, що Україна не заслуговує на це, бо Європа матиме можливість "накачати новими озброєннями для продовження терористичної війни проти російського народу".

Представник країни-терористки також пригрозив подальшим веденням бойових дій до досягнення початкових цілей вторгнення.