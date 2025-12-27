Є прогрес, – експерт сказав, з чим Зеленський поїде до Трампа

Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться 28 грудня. Це може відбутися у резиденції президента США у Мар-а-Лаго, що у штаті Флорида. Цей візит свідчить про прогрес з українського та американського боків.

Головними аргументами України будуть правда та об’єктивність. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко озвучив 24 Каналу думку, що це правда про ситуацію на фронті, настрої суспільства щодо мирного плану та конструктивні кроки щодо партнерів.

Які головні аргументи України?

Олександр Мусієнко зазначив, що Зеленський поїде до Трампа з правдою та об'єктивністю. Насамперед з інформацією, що відбувається на полі бою. Вона розвінчає російські фейки, наративи та брехню.

Також Україна постане з правдою щодо сприйняття українцями 20 пунктів мирного плану. Те, що український лідер оприлюднив їх – це правильний крок, тому що від нашого суспільства не можна це приховувати.

Крім того, Україна зробила кроки і поводить себе максимально конструктивно та зрозуміло щодо наших партнерів, зокрема, до Штатів. Наша держава зацікавлена у мирі і демонструє реальні кроки щодо його досягнення.

Якщо Путін не хоче іти в перемовному процесі далі, то потрібно застосовувати ті інструменти, які змусять його це робити. Це санкції і постачання зброї Україні. Думаю, наша позиція, сам факт зустрічі – це вже позитивно для нас. Це свідчить про те, що є прогрес з українського і американського боків, – пояснив військовослужбовець.

Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа?