У Європі не вірять, що зустріч Трампа і Зеленського буде корисною, – Bloomberg

8 липня на полях саміту НАТО в Анкарі Володимир Зеленський і Дональд Трампа мають провести двосторонню зустріч. У Європі вважають, що вона навряд чи буде результативною.

Перед зустріччю з Трампом Зеленський перебуває у гарному настрої. І має на це суттєві підстави, зазначає Bloomberg.

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Що варто очікувати від зустріч Трампа і Зеленського 8 липня?

Останніми місяцями Україні вдалося переломити ситуацію у війні на власну користь. Далекобійні удари по російських НПЗ і по Криму приносять Кремлю шалених збитків, а фронт залишається більш-менш стабільним.

Ставлення Трампа до України також могло змінитися. Минулого року під час гучної суперечки в Білому домі він сказав Зеленському, що у нього "немає козирів". Проте вже минулого місяця політик заявив журналістам, що український президент "досить добре" протистоїть Росії.

Попри це, європейські союзники не чекають значних результатів від перегорів Трампа і Зеленського. Вони визнають, що успіхи України у застосуванні дронів посилили її позиції на переговорах.

Однак через непередбачуваність президента США немає гарантій, що зустріч політиків завершиться позитивно.

Європейські чиновники не очікують, що Трамп суттєво посилить тиск на Росію – ані через нові санкції, ані через відновлення масштабної військової допомоги Україні.

Зауважимо, що Дональд Трамп вже прибув до Анкари, де встиг зробити кілька заяв про Україну. Зокрема, президент США розповів, що напередодні провів тривалу розмову із Путіним, а потім зідзвонився із Зеленським. За словами політика, обидва президенти нібито хочуть укласти угоду.