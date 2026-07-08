В Анкарі закінчилася зустріч Зеленського і Трампа: головні заяви президентів

У середу, 8 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Переговори лідерів відбулися на полях саміту НАТО в Анкарі.

Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа, які головні заяви політиків – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа?