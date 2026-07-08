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24 Канал Новини України В Анкарі закінчилася зустріч Зеленського і Трампа: головні заяви президентів
8 липня, 16:05
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В Анкарі закінчилася зустріч Зеленського і Трампа: головні заяви президентів

Поліна Буянова

У середу, 8 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Переговори лідерів відбулися на полях саміту НАТО в Анкарі.

Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа, які головні заяви політиків – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа?

16:41, 08 липня

Дональд Трамп визнав досягнення українців у сфері виробництва дронів і заявив, що США готові купувати українські БпЛА.

Ми купували їхні дрони. Ми робимо дрони, але вони мають здатність робити їх багато, що дивовижно: під час війни їх роблять у підвалах, або навіть де немає укриттів, 
– сказав він.

16:37, 08 липня

США готові запропонувати гарантії безпеки Україні

Журналісти запитали Трампа, чи будуть США готові запропонувати гарантії безпеки Україні.

Ми хочемо це зробити, ми хочемо це зробити, щоб врятувати життя. Я намагаюся рятувати життя, 
– сказав президент США.

16:30, 08 липня

Трамп заявив, що приїде до України. Водночас він зазначив, що "не знає", чи дозволить йому це служба безпеки під час війни.

За словами президента США, "було б добре відвідати Київ". 
 

16:27, 08 липня

У Зеленського запитали, чи поїде він до Москви

Дональд Трамп запитав у Зеленського, чи поїдете він до Москви на мирні переговори.

Там небезпечно, там дрони українські літають, 
– відповів президент України.

За словами Володимира Зеленського, для потенційної зустрічі краще було б знайти інше місце, зокрема в Європі.

16:22, 08 липня

Дональд Трамп проведе розмову з Путіним

Трамп заявив, що Путін нібито хоче "швидко завершити війну".

Путін хоче швидко завершити війну, я сьогодні (8 липня, – 24 Канал) поговорю з ним, 
– сказав президент США.

За його словами, умови Росії "стають м'якшими", а сама війна виявилася для Москви складнішою, ніж вона очікувала.

16:21, 08 липня

Трамп назвав Палісу "великим героєм"

Під час зустрічі в Анкарі Дональд Трамп звернув увагу на заступника керівника Офісу президента Павла Палісу.

Ось один із моїх найулюбленіших солдатів, 
– сказав президент США.

Він також поцікавився у Паліси, чи "все добре", зазначив, що регулярно бачить його на зустрічах та похвалив за роботу.

16:19, 08 липня

За словами Дональда Трампа, мирна угода між Україною та Росією "давно перебуває в роботі" та має свої переваги й недоліки.

16:15, 08 липня

Трамп заявив, що США можуть надати Україні право на виробництво систем Patriot. За словами американського лідера, "маленька пташка" підказала йому, що цей крок неминучий.

Таким чином вони не зможуть скаржитися, що ми даємо недостатньо. Робіть їх самостійно, 
– додав він.

Окремо Трамп заявив, що українські удари по російських НПЗ можуть пришвидшити завершення війни.

16:12, 08 липня

Чи є прогрес щодо завершення війни?

Я вирішив багато війн, і ця – та, яка, на мою думку, буде найпростішою. Це не найпростіше, не найпростіше. І тут багато відданості, багато любові до країн і всього іншого. Але я думаю, що ми зробили великий прогрес за останні кілька тижнів, і побачимо, як усе піде, 
– сказав Трамп.

16:08, 08 липня

Дональд Трамп знову заявив, що сподівався на легке вирішення війни в Україні, однак обидва лідери країн – Зеленський і Путін – "мають складні характери".

16:03, 08 липня

Трамп висловився про Зеленського

Трамп заявив, що після зустрічі в Овальному кабінеті їхні відносини з Володимиром Зеленським значно покращилися.

Ми розвинули хороші стосунки - від Овального кабінету і до зараз, 
– сказав він.

У відповідь Зеленський додав, що "це не кінець".

16:02, 08 липня

Зеленський анонсував, що головною темою його розмови з Трампом буде посилення української ППО, зокрема ракетами до Patriot, які здатні збивати балістику.

На переговори президентів відведена одна година.

16:00, 08 липня

Дональд Трамп заявив, що Україну чекає велике майбутнє. За словами президента США, країна має чудову землю та сильних людей.

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Зустріч Зеленського та Трампа
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