В Анкарі закінчилася зустріч Зеленського і Трампа: головні заяви президентів
У середу, 8 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Переговори лідерів відбулися на полях саміту НАТО в Анкарі.
Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа, які головні заяви політиків – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа?
Дональд Трамп визнав досягнення українців у сфері виробництва дронів і заявив, що США готові купувати українські БпЛА. Ми купували їхні дрони. Ми робимо дрони, але вони мають здатність робити їх багато, що дивовижно: під час війни їх роблять у підвалах, або навіть де немає укриттів, Журналісти запитали Трампа, чи будуть США готові запропонувати гарантії безпеки Україні. Ми хочемо це зробити, ми хочемо це зробити, щоб врятувати життя. Я намагаюся рятувати життя, Трамп заявив, що приїде до України. Водночас він зазначив, що "не знає", чи дозволить йому це служба безпеки під час війни. За словами президента США, "було б добре відвідати Київ". Дональд Трамп запитав у Зеленського, чи поїдете він до Москви на мирні переговори. Там небезпечно, там дрони українські літають, За словами Володимира Зеленського, для потенційної зустрічі краще було б знайти інше місце, зокрема в Європі. Трамп заявив, що Путін нібито хоче "швидко завершити війну". Путін хоче швидко завершити війну, я сьогодні (8 липня, – 24 Канал) поговорю з ним, За його словами, умови Росії "стають м'якшими", а сама війна виявилася для Москви складнішою, ніж вона очікувала. Під час зустрічі в Анкарі Дональд Трамп звернув увагу на заступника керівника Офісу президента Павла Палісу. Ось один із моїх найулюбленіших солдатів, Він також поцікавився у Паліси, чи "все добре", зазначив, що регулярно бачить його на зустрічах та похвалив за роботу. За словами Дональда Трампа, мирна угода між Україною та Росією "давно перебуває в роботі" та має свої переваги й недоліки. Трамп заявив, що США можуть надати Україні право на виробництво систем Patriot. За словами американського лідера, "маленька пташка" підказала йому, що цей крок неминучий. Таким чином вони не зможуть скаржитися, що ми даємо недостатньо. Робіть їх самостійно, Окремо Трамп заявив, що українські удари по російських НПЗ можуть пришвидшити завершення війни. Я вирішив багато війн, і ця – та, яка, на мою думку, буде найпростішою. Це не найпростіше, не найпростіше. І тут багато відданості, багато любові до країн і всього іншого. Але я думаю, що ми зробили великий прогрес за останні кілька тижнів, і побачимо, як усе піде, Дональд Трамп знову заявив, що сподівався на легке вирішення війни в Україні, однак обидва лідери країн – Зеленський і Путін – "мають складні характери". Трамп заявив, що після зустрічі в Овальному кабінеті їхні відносини з Володимиром Зеленським значно покращилися. Ми розвинули хороші стосунки - від Овального кабінету і до зараз, У відповідь Зеленський додав, що "це не кінець". Зеленський анонсував, що головною темою його розмови з Трампом буде посилення української ППО, зокрема ракетами до Patriot, які здатні збивати балістику. На переговори президентів відведена одна година. Дональд Трамп заявив, що Україну чекає велике майбутнє. За словами президента США, країна має чудову землю та сильних людей.
– сказав він.
США готові запропонувати гарантії безпеки Україні
– сказав президент США.
У Зеленського запитали, чи поїде він до Москви
– відповів президент України.
Дональд Трамп проведе розмову з Путіним
– сказав президент США.
Трамп назвав Палісу "великим героєм"
– сказав президент США.
– додав він.
Чи є прогрес щодо завершення війни?
– сказав Трамп.
Трамп висловився про Зеленського
– сказав він.
Дональд Трамп визнав досягнення українців у сфері виробництва дронів і заявив, що США готові купувати українські БпЛА.
Ми купували їхні дрони. Ми робимо дрони, але вони мають здатність робити їх багато, що дивовижно: під час війни їх роблять у підвалах, або навіть де немає укриттів,
Журналісти запитали Трампа, чи будуть США готові запропонувати гарантії безпеки Україні.
Ми хочемо це зробити, ми хочемо це зробити, щоб врятувати життя. Я намагаюся рятувати життя,
Трамп заявив, що приїде до України. Водночас він зазначив, що "не знає", чи дозволить йому це служба безпеки під час війни.
За словами президента США, "було б добре відвідати Київ".
Дональд Трамп запитав у Зеленського, чи поїдете він до Москви на мирні переговори.
Там небезпечно, там дрони українські літають,
За словами Володимира Зеленського, для потенційної зустрічі краще було б знайти інше місце, зокрема в Європі.
Трамп заявив, що Путін нібито хоче "швидко завершити війну".
Путін хоче швидко завершити війну, я сьогодні (8 липня, – 24 Канал) поговорю з ним,
За його словами, умови Росії "стають м'якшими", а сама війна виявилася для Москви складнішою, ніж вона очікувала.
Під час зустрічі в Анкарі Дональд Трамп звернув увагу на заступника керівника Офісу президента Павла Палісу.
Ось один із моїх найулюбленіших солдатів,
Він також поцікавився у Паліси, чи "все добре", зазначив, що регулярно бачить його на зустрічах та похвалив за роботу.
За словами Дональда Трампа, мирна угода між Україною та Росією "давно перебуває в роботі" та має свої переваги й недоліки.
Трамп заявив, що США можуть надати Україні право на виробництво систем Patriot. За словами американського лідера, "маленька пташка" підказала йому, що цей крок неминучий.
Таким чином вони не зможуть скаржитися, що ми даємо недостатньо. Робіть їх самостійно,
Окремо Трамп заявив, що українські удари по російських НПЗ можуть пришвидшити завершення війни.
Я вирішив багато війн, і ця – та, яка, на мою думку, буде найпростішою. Це не найпростіше, не найпростіше. І тут багато відданості, багато любові до країн і всього іншого. Але я думаю, що ми зробили великий прогрес за останні кілька тижнів, і побачимо, як усе піде,
Дональд Трамп знову заявив, що сподівався на легке вирішення війни в Україні, однак обидва лідери країн – Зеленський і Путін – "мають складні характери".
Трамп заявив, що після зустрічі в Овальному кабінеті їхні відносини з Володимиром Зеленським значно покращилися.
Ми розвинули хороші стосунки - від Овального кабінету і до зараз,
У відповідь Зеленський додав, що "це не кінець".
Зеленський анонсував, що головною темою його розмови з Трампом буде посилення української ППО, зокрема ракетами до Patriot, які здатні збивати балістику.
На переговори президентів відведена одна година.
Дональд Трамп заявив, що Україну чекає велике майбутнє. За словами президента США, країна має чудову землю та сильних людей.