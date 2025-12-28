На переговорах з Трампом присутній міністр економіки Соболев: що це означає для України

У Флориді, США відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. З боку української делегації в перемовинах бере участь і міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Про його роль на зустрічі розповідає NYT, передає 24 Канал.

Що відомо про участь Соболева у перемовинах?

Серед українських посадовців, які супроводжують президента Зеленського на зустрічі з Трампом у Флориді, є міністр економіки Олексій Соболев.

Як зазначають у виданні, його присутність свідчить про те, що переговори частково стосуватимуться повоєнного відновлення України. За словами Трампа, це може принести значні економічні вигоди.

Там є величезні можливості для створення багатства,

– зазначив Трамп.

