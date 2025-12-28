На переговорах з Трампом присутній міністр економіки Соболев: що це означає для України
У Флориді, США відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. З боку української делегації в перемовинах бере участь і міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
Про його роль на зустрічі розповідає NYT, передає 24 Канал.
Що відомо про участь Соболева у перемовинах?
Серед українських посадовців, які супроводжують президента Зеленського на зустрічі з Трампом у Флориді, є міністр економіки Олексій Соболев.
Як зазначають у виданні, його присутність свідчить про те, що переговори частково стосуватимуться повоєнного відновлення України. За словами Трампа, це може принести значні економічні вигоди.
Там є величезні можливості для створення багатства,
– зазначив Трамп.
Більше про заяви Дональда Трампа на зустрічі із Зеленським
Президент США зазначив, що не встановлює жодних жорстких термінів для завершення війни в Україні.
За його словами, мирні переговори вже наближаються до завершального етапу.
Очільник Білого дому підкреслив, що під час обговорень не варто ігнорувати й українські удари по російській території.
При цьому Трамп додав, що і Путін, і Зеленський щиро прагнуть досягти миру.