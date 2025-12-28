Зеленський прибув у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго у Маямі
- Володимир Зеленський прибув у резиденцію Дональда Трампа Мар-а-Лаго для переговорів щодо мирного плану для України.
- Зустріч буде публічною, де обговорять 20-пунктний план, розроблений делегаціями України та США, з акцентом на гарантії безпеки.
Володимир Зеленський прибув у резиденцію Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Маямі. Там відбудуться преговори лідерів щодо мирного плану для України.
Над мирним планом працювали делегації України та США. Про це повідомляє 24 Канал.
Зеленський прибув у резиденцію Трампа для переговорів
Президент України Володимир Зеленський прибув до елітної резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго на острові Палм-Біч у Маямі. Лідери України та США проведуть зустріч, на якій обговорять пункти 20-пунктного мирного плану.
План розробляли делегації України на США. Зеленський вважає, що він готовий на 90%, але деякі його пункти потрібно обговорити на рівні лідерів. Це зокрема стосується гарантій безпеки.
Очікується, що зустріч Зеленського і Трампа буде публічною – з пресою і камерами.
Чого очікувати від зустрічі Трампа і Зеленського?
За словами Зеленського, у США він обговорить гарантії безпеки для України не лише від Вашингтона, а й від Європи. Також лідери говоритимуть про військовий вимір і план добробуту – план відновлення.
Також президент України хоче узгодити подальші спільні кроки, щоб план реально запрацював. Після цього США проговорять все це з росіянами й українська сторона отримає зворотний зв'язок.
Європа непублічно сподівається на позитивний результат зустрічі Зеленського і Трампа, проте готується до різних варіантів розвитку подій. Один із представників НАТО зазначив, що сценарії з низьким рівнем ризику у спілкуванні з Трампом майже не існують.
Росія хоче отримати увесь Донбас, Україна наполягає на заморожуванні по поточній лінії фронту. США ж пропонують створити вільну економічну зону, проте достеменно невідомо, як вона функціонуватиме.