Зеленський прибув у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго у Маямі

Володимир Зеленський прибув у резиденцію Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Маямі. Там відбудуться преговори лідерів щодо мирного плану для України.

Над мирним планом працювали делегації України та США. Про це повідомляє 24 Канал.

Зеленський прибув у резиденцію Трампа для переговорів

Президент України Володимир Зеленський прибув до елітної резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго на острові Палм-Біч у Маямі. Лідери України та США проведуть зустріч, на якій обговорять пункти 20-пунктного мирного плану.

План розробляли делегації України на США. Зеленський вважає, що він готовий на 90%, але деякі його пункти потрібно обговорити на рівні лідерів. Це зокрема стосується гарантій безпеки.

Очікується, що зустріч Зеленського і Трампа буде публічною – з пресою і камерами.

Чого очікувати від зустрічі Трампа і Зеленського?