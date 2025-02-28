Зеленський дасть інтерв'ю на каналі Fox News після скандальної зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський покинув Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом на підвищених тонах. Однак президент України все ж дасть інтерв'ю телеканалу Fox News.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News та пост ведучого каналу Брета Баєра у соцмережі Х.

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Що відомо про інтерв'ю Зеленського для Fox News

На сайті Fox News з'явилася плашка з інформацією, що Володимир Зеленський дасть ексклюзивне інтерв'ю Брету Баєру в програмі "Спеціальний звіт" о 18:00 за східним часом (субота, 1 березня 01:00 за київським часом).



Зеленський дасть інтерв'ю телеканалу Fox News / Скриншот 24 Каналу

Також ведучий каналу Брет Баєр написав у соцмережі Х, що команді телеканалу повідомили, що інтерв'ю з президентом України все ж відбудеться.

До слова, після перепалки в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом та Джеєм Ді Венсом українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським покинула Білий дім. Підписання угоди про корисні копалини між Україною та США також скасували.

Окрім того, була скасована спільна пресконференція президентів України та США. Два лідери мали б зустрітися зі ЗМІ в Білому домі о 20:00, за київським часом.