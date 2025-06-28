Було видно, що йому це дуже цікаво, – Єрмак про інтерес Трампа до виробництва зброї в Україні

На полях саміту НАТО в Гаазі 25 червня Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом. Під час розмови президент США особливо активно цікавився досягненнями України у виробництві зброї.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства", повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Трамп цікавився виробництвом української зброї

Єрмак підкреслив, що навіть упродовж повномасштабної війни наша держава стала лідером з виробництва дронів.

Посадовець зазначив, що зустріч Володимира Зеленського і президента США була дуже хорошою.

Дуже багато часу президент Трамп приділив саме обговоренню досягнень України щодо виробництва зброї. Він ставив багато питань і було видно, що йому це дуже цікаво,

– заявив керівник ОП.

Окрім того, Єрмак додав, що такий діалог між лідерами свідчить про серйозні наміри Сполучених Штатів. Очільник Офісу Президента наголосив, що це точно демонструє те, що Вашингтон зацікавлений у співробітництві з Україною.

