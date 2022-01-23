Зустрічають з хлібом і танцями: Росія перекинула черговий підрозділ своїх військових у Білорусь
23 січня 2022 , 15:47Читать новость на русском
Джерело:"Белта"
Росія продовжує стягувати своїх військових до Білорусі. Зокрема, 23 січня Кремль перекинув у західний регіон Білорусі підрозділ російських морських піхотинців та залізничний ешелон із бронетехнікою.
У Міноборони Білорусі заявили, що чергова колона з російською технікою прибула на білоруську залізничну станцію "Полонка" (Брестська область). Там військових країни-агресорки зустріли хлібом й танцями.
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На залізничній станції "Полонка" зустрічають черговий ешелон із військовослужбовцями та військовою технікою з Росії,
– мовиться у повідомленні.
Російські військові прибули у Білорусь / Міноборони Білорусі
Росія стягує техніку до Білорусі
- Країна-агресорка продовжує стягувати військову техніку на так звані навчання до Білорусі. Зокрема, туди відправили 2 дивізіони ракетних комплексів С-400.
- Російську техніку помітили за 200 кілометрів на північ від Києва. Відповідні дані оприлюднили представники Conflict Intelligence Team, яка займається розслідуванням військових конфліктів.
- Зокрема, на території станції Річиця в Гомельській області (Білорусь) здійснили вивантаження "Урагану" – російських реактивних систем залпового вогню.
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