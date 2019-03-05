Звабливі кішечки станцювали стриптиз у депо: у Росії вкотре гучно святкували 23 лютого

Росія знову охопив стриптиз-скандал і знову він стосується 23 лютого, тобто так званого Дня захисника вітчизни.

Цього разу потішити танцями для дорослих сильнішу частину вирішили у одному з залізничних депо Волгограда, і запросили для цього стрипизерок.

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Хоча інцидент трапився ще 23 лютого, проте у мережу відео з такими розвагами потрапило лише 3 березня, чим викликало неабиякий резонанс. На оприлюднених кадрах видно, як дві дівчини у масках і костюмах кішечок виконують звабливий танок і трохи згодом перемикаються на молодого чоловіка з числа глядачів, якого роздягають по пояс. Все це відбувається на тлі банера з написом "Експлуатаційне вагонне депо "Максим Горький".

Через таку ситуацію у Росії розпочали розбір польотів. Зокрема, представник Приволзької залізниці у коментарі російським ЗМІ заявив, що всіх співробітників депо, які брали участь у цьому дійстві, буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Також він назвав те, що відбулося, "неприпустимим порушенням корпоративного кодексу ділової етики".

Стриптиз у депо Волгограда: дивіться відео (18+)

Схожий еротичний скандал з нагоди 23 лютого трапився нещодавно у Бурятії. Тут стриптизом потішили працівників поліції прямо у їхньому відділку. За цим фактом керівництво МВС Росії у Бурятії розпочало службове розслідування.