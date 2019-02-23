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      У Росії працівників МВС привітали з 23 лютого стриптизом: відео 18+

      481 Читать новость на русском
      У Бурятії правоохоронцям подарували стриптиз до 23 лютого
      У Бурятії правоохоронцям подарували стриптиз до 23 лютого / vistanews.ru

      Російських правоохоронців у Бурятії до 23 лютого, яке в РФ досі є святом, вирішили порадувати стриптизом прямо у відділку поліції. На "урочистому заходу" був присутнім весь особистий склад.

      Органнізувала таке "свято" співробітниця відділку, пише TJournal.

      Читайте також: "Народжуй м'ясо": активістки у Петербурзі вийшли на сміливу акцію проти служби в армії Росії

      Эротический танец в МВД

      Сотрудникам МВД в Бурятии подарили эротический танец на 23 февраля. Ведомство начало проверку. Известно, что танцовщица в отделе не работает. https://tjournal.ru/irl/88735

      Опубліковано TJournal Субота, 23 лютого 2019 р.

      Колектив за такі веселощі подякував, а от керівництво – ні. Жінку, яка запросила стриптизерку, звільнили. 

      Також керівництво МВС Росії у Бурятії розпочало службове розслідування, аби встановити посадових осіб, які порушили дисципліну і норми професійної етики на "офіційному заході". 

      blog_ava
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      13080
      Теги: Новини Росії Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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