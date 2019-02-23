У Росії працівників МВС привітали з 23 лютого стриптизом: відео 18+

Російських правоохоронців у Бурятії до 23 лютого, яке в РФ досі є святом, вирішили порадувати стриптизом прямо у відділку поліції. На "урочистому заходу" був присутнім весь особистий склад.

Органнізувала таке "свято" співробітниця відділку, пише TJournal. Читайте також: "Народжуй м'ясо": активістки у Петербурзі вийшли на сміливу акцію проти служби в армії Росії Эротический танец в МВД Сотрудникам МВД в Бурятии подарили эротический танец на 23 февраля. Ведомство начало проверку. Известно, что танцовщица в отделе не работает. https://tjournal.ru/irl/88735 Опубліковано TJournal Субота, 23 лютого 2019 р. Колектив за такі веселощі подякував, а от керівництво – ні. Жінку, яка запросила стриптизерку, звільнили. Також керівництво МВС Росії у Бурятії розпочало службове розслідування, аби встановити посадових осіб, які порушили дисципліну і норми професійної етики на "офіційному заході".