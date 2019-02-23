У Росії працівників МВС привітали з 23 лютого стриптизом: відео 18+
Російських правоохоронців у Бурятії до 23 лютого, яке в РФ досі є святом, вирішили порадувати стриптизом прямо у відділку поліції. На "урочистому заходу" був присутнім весь особистий склад.
Органнізувала таке "свято" співробітниця відділку, пише TJournal.
Читайте також: "Народжуй м'ясо": активістки у Петербурзі вийшли на сміливу акцію проти служби в армії Росії
Колектив за такі веселощі подякував, а от керівництво – ні. Жінку, яка запросила стриптизерку, звільнили.
Також керівництво МВС Росії у Бурятії розпочало службове розслідування, аби встановити посадових осіб, які порушили дисципліну і норми професійної етики на "офіційному заході".
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео27 січня , 19:33
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня 2018 , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня 2018 , 15:00