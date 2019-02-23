В России сотрудников МВД поздравили с 23 февраля стриптизом: видео 18+
Российских правоохранителей в Бурятии на 23 февраля, которое в РФ до сих пор является праздником, решили порадовать стриптизом прямо в отделении полиции. На "торжественном мероприятия" присутствовал весь личный состав.
Органнизовала такой "праздник" сотрудница отделения, пишет TJournal.
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Коллектив за такое веселье поблагодарил, а вот руководство – нет. Женщину, которая пригласила стриптизершу, уволили.
Также руководство МВД России в Бурятии начало служебное расследование, чтобы установить должностных лиц, нарушивших дисциплину и нормы профессиональной этики на "официальном мероприятии".
Источник: 24 Канал
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