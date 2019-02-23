В России сотрудников МВД поздравили с 23 февраля стриптизом: видео 18+

Российских правоохранителей в Бурятии на 23 февраля, которое в РФ до сих пор является праздником, решили порадовать стриптизом прямо в отделении полиции. На "торжественном мероприятия" присутствовал весь личный состав.

Органнизовала такой "праздник" сотрудница отделения, пишет TJournal.

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Эротический танец в МВД Сотрудникам МВД в Бурятии подарили эротический танец на 23 февраля. Ведомство начало проверку. Известно, что танцовщица в отделе не работает. https://tjournal.ru/irl/88735 Опубліковано TJournal Субота, 23 лютого 2019 р.

Коллектив за такое веселье поблагодарил, а вот руководство – нет. Женщину, которая пригласила стриптизершу, уволили.

Также руководство МВД России в Бурятии начало служебное расследование, чтобы установить должностных лиц, нарушивших дисциплину и нормы профессиональной этики на "официальном мероприятии".