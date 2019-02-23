00:10
24 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      В России сотрудников МВД поздравили с 23 февраля стриптизом: видео 18+

      158 Читати новину українською
      В Бурятии правоохранителям подарили стриптиз на 23 февраля
      В Бурятии правоохранителям подарили стриптиз на 23 февраля / vistanews.ru

      Российских правоохранителей в Бурятии на 23 февраля, которое в РФ до сих пор является праздником, решили порадовать стриптизом прямо в отделении полиции. На "торжественном мероприятия" присутствовал весь личный состав.

      Органнизовала такой "праздник" сотрудница отделения, пишет TJournal.

      Читайте также: "Рожай мясо": активистки в Петербурге вышли на смелую акцию против службы в армии России

      Эротический танец в МВД

      Сотрудникам МВД в Бурятии подарили эротический танец на 23 февраля. Ведомство начало проверку. Известно, что танцовщица в отделе не работает. https://tjournal.ru/irl/88735

      Опубліковано TJournal Субота, 23 лютого 2019 р.

      Коллектив за такое веселье поблагодарил, а вот руководство – нет. Женщину, которая пригласила стриптизершу, уволили.

      Также руководство МВД России в Бурятии начало служебное расследование, чтобы установить должностных лиц, нарушивших дисциплину и нормы профессиональной этики на "официальном мероприятии".

      blog_ava
      Над подконтрольным Украине поселком на Донбассе пролетели военные самолеты, – ОБСЕ
      23 февраля
      882
      Теги: Новости России Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 23 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 февраля: смерть туристов в Карпатах и взрыв автобуса на Донбассе
      23 февраля , 22:20 Главные новости 23 февраля: смерть туристов в Карпатах и взрыв автобуса на Донбассе
      387
      Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ
      23 февраля , 22:01 Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ
      Наталя Ромашова 5968
      Якщо п'ять хвилин бою протримаєтеся, ви герої: історія українського бійця про події на передовій
      23 февраля , 21:42 Якщо п'ять хвилин бою протримаєтеся, ви герої: історія українського бійця про події на передовій
      Віталій Дейнега 130
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      23 февраля , 21:32 Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      100
      Письмо из Луганска: трудно поверить, что война когда-то закончится
      23 февраля , 20:20 Письмо из Луганска: трудно поверить, что война когда-то закончится
      Ольга Черненко 1574
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Березовский говорил о возможном самоубийстве, - друг
       26 марта 2013 , 16:13 4
      США перебросили вооружение в Южную Корею в ответ на ядерные испытания КНДР
       10 января 2016 , 12:35
      Ким Чен Ын отправился на бронированном поезде во Вьетнам на встречу с Трампом
       23 февраля , 23:59
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук