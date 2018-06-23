Невідомі дівчата влаштували еротичне шоу на вулицях Рівного: відео 18+

У центрі Рівного помітили автомобіль, на даху якого їхали напівроздягнені дівчата.

Як зазначають очевидці, такий безкоштовний стриптиз вони спостерігали в центрі міста в ніч на 22 червня.

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На відео видно, як двоє дівчат топлес висунулись крізь люк автомобіля на місцевій реєстрації.

З одягу на них були лише чорні стрінги та темні окуляри на обличчі.

Дивіться відео, як голі дівчата їздять центром Рівного: