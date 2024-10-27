"Довше леви не живуть": стало відомо, звідки взявся лев на звалищі заводу на Рівненщині

Лев, тіло якого знайшли на території Костопільського заводу з утилізації відходів на Рівненщині, належав Рівненському зоопарку. Померлій тварині було 20 років.

Про це журналістам Суспільного розповіла заступниця директора Рівненського зоопарку Ірина Оліферук. Вона також закликала не поширювати світлину мертвої тварини в мережі.

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Звідки на звалищі взявся мертвий лев

Зазначається, що Рівненський зоопарк має багаторічний договір із Костопільським заводом про утилізацію мертвих тварин – таким чином там виготовляють кісткове борошно.

Тварина, якій було 20 років, померла минулого тижня.

Довше леви не живуть. За людськими мірками, їй було 95 років. Вона тихо помирала в нас на очах, і зараз важко дивитися на ці всі публікації у соцмережах. Наш водій відвіз левицю на завод, є всі документи, акт розтину. Зараз завод не працює на повну потужність, тож її прийняли і зберігали на полігоні. Це закрита територія, і тому дивно, що хтось зробив таке фото,

– розповіла Ірина Оліферук.

За її словами, зоопарк не має іншої можливості утилізувати мертвих тварин. До прикладу, масове захоронення може створити загрозу для екології.

В Рівненському зоопарку повідомили, що разом із левом на завод відвезли інших мертвих тварин. Серед них могли бути лебідь чи лелека, але мавпи, про яких також писали в мережі, останній часом у зоопарку точно не помирали.