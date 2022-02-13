Чи зважиться оточення Путіна на його повалення

Не шкодуйте Путіна. Він не боїться свого оточення. Він враховує можливість зради, сто відсотків. Інтригує, зіштовхує людей. Але саме через це не дуже боїться. Далі читайте російською.

Извлек уроки Сталина

Со Сталиным была история после начала войны, после нападения Гитлера. Он был в шоке, пару недель не выступал, боялся выходить в эфир, вообще у него было депрессивное состояние.

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И когда появились соратники-подельники на его даче, он боялся, что они приехали его арестовывать.



Владимир Путин боится повторить ошибки Сталина и не позволяет слоратникам взять над собой верх / Фото Gety Images

Это та же история, что с Путиным: они (соратники президента России – 24 канал) в той степени у власти, в которой их признает Путин. Они очень сильно зависят от самого Путина.



Путин держит свою клику на коротком поводке, чтобы обезопасить себя / Фото Gety Images

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