22 лютого, 03:43
Ворог захопив Улакли та суне на північ від Великої Новосілки: огляд фронту та карти ISW
Основні тези
- Російські війська просунулися в Курській області, захопили Улакли та просуваються на північ від Великої Новосілки.
- На інших напрямках, таких як Харківська область та захід Запорізької області, просувань не було.
Бойові дії в Україні та Росії тривали й 21 лютого. Їхнім наслідком стало просування ворога на кількох ділянках, як пише Інститут вивчення війни.
Аналітики ISW показали зміни на фронті та оновлених картах. 24 Канал розповідає докладніше, як змінилася оперативна ситуація у війні.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 22 лютого
- Російські війська просунулися в Курській області. Вони продовжували наступати на північний захід від Суджі та на південь від міста. Геолокаційні кадри показують їхні успіхи в південному Свердликовому.
- У Харківській області в районі Вовчанська, на Куп’янському та Лиманському напрямках та до Борової окупанти наступали, але не просувалися. Так само на Сіверському напрямку, на Торецькому та в Часовому Яру.
Бойові дії в Україні та Росії за 21 лютого / Карти ISW
- Російські війська ліквідували українську кишеню на захід від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 лютого, свідчать, що вони захопили Улакли. Під Покровськом росіяни також просунулися, це сталося в центрі Лисівки.
- Зараз росіяни намагаються використати захоплення Великої Новосілки, щоб просунутися далі на північ в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області. На заході Запорізької області та на Херсонщині просувань не було.