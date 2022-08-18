Окупанти перекидають додаткові БТГ на Півдні, ЗСУ відбили всі атаки ворога: ситуація на фронті

Окупанти й далі намагаються захопити всю Луганську та Донецьку області. Вони хочуть відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат, а також не допустити контрнаступ ЗСУ на Півдні.

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті. Зокрема, змін немає на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках. Щоправда, у Сумській області – знову обстріли. Ворог вгатив зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Студенок, Павлівка та Велика Писарівка.

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На Харківщині ворог відновлює боєздатність

На Харківському напрямку окупанти намагаються втримати зайняті позиції. Також хочуть відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат, поповнити запаси логістичного забезпечення військ. Окупанти поповнили своє угруповання батальйонною тактичною групою та розгорнули додаткові комплекси радіоелектронної боротьби.

Задіяли танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів районів населених пунктів Уди, Калинове, Слатине, Дергачі, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Кутузівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Печеніги, Леб’яжє, Коробочкине, Стара Гнилиця, Слобожанське, Чепіль та Великі Проходи.

Завдали авіаударів неподалік Верхнього Салтова, Старий Салтова і Баранівки.

Яка ситуація на Донбасі

росіяни били артилерією на Слов'янському напрямку. Зокрема, поблизу Грушувахи,

Зокрема, поблизу Грушувахи, Великої Комишувахи, Краснопілля, Дібрівного, Вірнопілля, Бражівки, Червоного, Адамівки, Мазанівки, Норцівки, Долини та Богородичного.

На Краматорському напрямку загарбники вели обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Роздолівки, Григорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки, Федорівки, Берестового, Веселого та Кривої Луки. Авіацією вдарили неподалік Спірного. Ба більше, росіяни пробували наступати на напрямку Миколаївка – Виїмка. Зазнали втрат та відступили.

загарбники вели обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Роздолівки, Григорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки, Федорівки, Берестового, Веселого та Кривої Луки. Авіацією вдарили неподалік Спірного. Ба більше, росіяни пробували наступати на напрямку Миколаївка – Виїмка. Зазнали втрат та відступили. На Авдіївському напрямку обстріляли саму Авдіївку, Мар’їнку, Красногорівку, Піски, Опитне, Первомайське, Невельське, Кам’янку, Веселе, Новобахмутівка, Нетайлове, Нью-Йорк та Юр’ївку. Окупанти задіяли авіацію для ударів безпосередньо по населеному пункту Красногорівка.

обстріляли саму Авдіївку, Мар’їнку, Красногорівку, Піски, Опитне, Первомайське, Невельське, Кам’янку, Веселе, Новобахмутівка, Нетайлове, Нью-Йорк та Юр’ївку. Окупанти задіяли авіацію для ударів безпосередньо по населеному пункту Красногорівка. Ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Верхньоторецьке – Камʼянка, Новоселівка Друга – Авдіївка, Піски – Первомайське та Лозове – Первомайське. Все марно.

На Новопавлівському напрямку зафіксували обстріли поблизу Павлівки, Володимирівки, Великої Новосілки, Вугледара, Времівки, Новомихайлівки, Пречистівки та Золотої Ниви. Також окупанти завдав авіаудару неподалік Вугледару.

Наступальними діями окупанти хотіли покращити тактичне положення на напрямку Тарамчук – Водяне. Отримали жорстку відсіч та відступили.

Окупанти намагались прорватись до Бахмута

На Бахмутському напрямку загарбники обстрілювали з танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Білогорівка, Вершина та Залізне. Задіяв авіацію для ударів по районах Соледара, Бахмута, Яковлівки, Зайцевого, Покровського, Веселої Долини та Білогорівки.

Окупанти хотіли прорватись до Бахмута. Наступальними та штурмовими діями вони хотіли прорвати оборону наших військ та просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір’я і Гольмівського у напрямку міста Бахмут. Проте успіху ворог не мав, втікав з втратами.

На Півдні загарбники перекидають додаткові БТГ

росіяни обстрілюють населені пункти на Півдні з усіх наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення.

Залучили авіацію біля Щербаків, Залізничного та Новоандріївки.

Завдали авіаударів біля Білогірки, Білої Криниці та Лозового.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні сприятливих умов для контрнаступу ЗСУ. Крім цього, окупанти посилили угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп – перекинули з інших напрямків. Ведуть розвідку за допомогою безпілотників.

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