46 атак на Покровському напрямку, на Курщині тривають бої: карта фронту на 3 червня

У Генштабі оприлюднили актуальне зведення на 8 ранку 3 червня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу.

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Яка ситуація на фронті на ранок 3 червня, за даними Генштабу

За 2 червня зафіксовано 142 бойові зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 4 пункти управління, 8 артилерійських засобів та 1 засіб ППО ворога,

– повідомили в ГШ.

На Харківському напрямку відбулося 3 боєзіткнення у районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Довгенького.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 7 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії у районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку росіяни йшли в атаку 15 разів. Вони намагалися просунутися поблизу населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку окупанти 5 разів ішли на позиції наших підрозділів у районі Григорівки, Верхньокам'янського та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 6 ворожих штурмів у бік Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Диліївка, Плещіївка, Торецьк, Неліпівка та в напрямку Яблунівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 атак агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Даченське, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Котлярівка, Андріївка та у напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль та в бік Новоукраїнки і Комара.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, загарбники здійснили атаку на позиції наших захисників. Та вона була марною.

На Курському напрямку відбулося 18 боєзіткнень. Ворог здійснив 182 артилерійських обстріли, з них два – із реактивних систем залпового вогню, здійснив 17 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

"На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено", – підсумували у Генштабі.