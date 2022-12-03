На Запоріжжі ЗСУ "затрьохсотили" майже 300 окупантів, а на Донеччині ліквідували ворожий літак

Протягом п'ятниці, 2 грудня, в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області ЗСУ давали "на горіхи" окупантам. Російські загарбники за добу втратили понад 270 осіб пораненими.

Станом на 283 добу повномасштабної війни противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Окупанти продовжують наступати на Авдіївському і Бахмутському напрямках.

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Що відбувається на усіх напрямках

Як зазначають у Генштабі, протягом доби окупанти завдали 2 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили 3 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

Зокрема, ракетного удару зазнав об'єкт цивільної інфраструктури Краматорська. Крім того, зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали райони населених пунктів Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків та Чугунівка Харківської області.

ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали райони населених пунктів Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків та Чугунівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області та Макіївка і Площанка на Луганщині.

противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області та Макіївка і Площанка на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка на Донеччині.

ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони Великої Новосілки, Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони Великої Новосілки, Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог також веде оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли районів понад десяти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема Оріхова Запорізької області.

ворог також веде оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли районів понад десяти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема Оріхова Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог веде оборону раніше захоплених рубежів. Здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ та звільнених населених пунктів Херсонської області. Не припиняє обстрілів передмістя та міста Херсон.

Окупанти масово гинуть в Україні

У Генштабі наголошують, що противник продовжує зазнавати втрат. Відтак, 2 грудня в результаті вогневого ураження району зосередження противника у місті Старобільськ Луганської області, 14 окупантів загинули, ще 30 – отримали поранення.

Цього ж дня, в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області, загарбники втратили понад 270 осіб пораненими. Інформація щодо загиблих наразі уточнюється.

ЗСУ героїчно нищать противника

Крім того, авіація Сил оборони протягом 3 грудня завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиції ЗРК окупантів.

В районі населеного пункту Підгородне Донецької області, українські воїни збили ворожий літак. Інформація щодо його типу наразі уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів та 2 райони зосередження особового складу і ОВТ ворога.

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Втрати ворога станом на 3 грудня: