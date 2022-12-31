У вас залишилося близько тижня, – міністр оборони Резніков звернувся до жителів Росії

Олексій Резніков випустив передноворічне звернення до військовозобов'язаних жителів Росії. Він сказав те, чого не скаже їм у новорічному зверненні диктатор Путін.

Міністр оборони України 30 грудня звернувся до військовозобов'язаних громадян Росії. Він сказав, що їм залишився приблизно ще один тиждень відносного "вибору". Про це пише 24 канал.

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Скоро Росія та Білорусь закриють кордони для чоловіків

На початку січня російська влада планує закрити кордони для чоловіків, оголосити воєнний стан і почати чергову хвилю мобілізації.

Напередодні Нового року я звертаюся до громадян Росії, які є військовозобов'язаними. Насамперед це стосується жителів великих російських міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, поки що є хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан і розпочне чергову хвилю мобілізації,

– сказав Резніков.

Кордони також будуть закриті й в Білорусі. Міністр оборони України розуміє, що більша частина росіян не повірять йому на слово. Проте він нагадав, що російська влада та прокремлівські пропагандисти вже неодноразово брехали своїм громадянам.

Сьогодні ви думаєте, чим прикрасити святковий стіл і будуєте свої плани. Але за боєм курантів, ви можете не почути стукіт у двері. Це постукає військком. Особливо – у містах, бо у глибинці й так забрали багатьох. Про це навряд чи скажуть ваші керівники у новорічних зверненнях. Тому уважно послухайте те, що скажу вам я. Я не закликаю вас вірити мені на слово. Я хочу, щоб ви поставили собі одне питання. І чесно відповіли на нього. Коли ви вирушите на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви воюватимете? Особисто ви,

– запитав міністр оборони України.

Олексій Резніков нагадав, що 10 місяців тому Кремль розповідав, що є певні цілі та все йде за планом, тим часом флагман "Москва" знищено, втрати Росії у війні з Україною склали вже понад 100 тисяч військових, на аеродромах Росії трапляються вибухи. Ще влітку влада Росії казала, що мобілізації не буде, а вже восени її провела. Тим часом досі з російських тюрем масово відправляють десятки тисячі зеків відправляють до ПВК.

Міністр додав, що може ще довго перераховувати те, у чому російська влада брехала своїм громадянам. Проте треба визнати, що через дії Кремля країна провалила свій авторитет у світі, а людей з російським паспортом тепер зневажають не лише в Європі, а й на Кавказі та Центральній Азії.

Росіяни втрачають життя за те, щоб Путін не пішов під трибунал

Витівка з війною проти України повернулася для Росії катастрофою. Кремль це розуміє, але не може цього визнати перед своїми громадянами. Інакше за все доведеться відповідати. Наразі російська влада робить все для того, щоб захистити лише себе. Тому зараз головна задача Кремля – розтягнути війну. І верхівці байдуже, скільки людей доведеться відправити на бійню. Чим довше триватиме ця війна, тим довше влада Росії уникатиме відповідальності.

Єдина причина, заради якої вас відправлять на війну – щоб ви захистили злочинців, їхні палаци, їхні банківські рахунки. І самі стали злочинцями. Ви можете загинути або втратити здоров'я виключно заради того, щоб ці люди не відповідали. Тисячі росіян, мобілізованих восени, загинули. Багато тисяч стали інвалідами. Тільки заради того, щоби захистити цих злочинців. Більше ніяких цілей Кремль у цій війні вже не має,

– сказав Резніков.

Він наголосив, що усі громадяни Росії заплатять за розв'язану війну й будуть вимушені компенсувати завдані Україні збитки протягом кількох поколінь. Це неминуче трапиться. Але є велика різниця – ті, хто не брав участі у воєнних злочинах, втратять лиш частину коштів та комфорту. Під трибунал підуть лише воєнні злочинці. Це те, чого не каже Кремль у своїх зверненнях.

Якщо війна затягнеться, у вас виростуть шанси загинути. Тому що за новою хвилею піде наступна, потім ще наступна. І тому, хто сидить в бункері, все одно, скільки росіян загине. Головне, щоб не добрались до них. Але чим довше триває ця війна, тим важчі будуть наслідки для простих людей, для простих росіян,

– пояснив міністр.

Українці не відступлять, адже ми захищаємо свої землі, рідних та свої будинки. Збройні Сили України будуть захищатися стільки, скільки триватиме ця війна й на полі бою покажуть, яку помилку вчинили ті, хто захотів воювати проти нашої країни.

Росіянам, які сядуть за новорічний стіл 31 грудня, потрібно подумати про те, що наступного року когось із їхніх друзів вже може не бути, або навіть їх самих. Через війну, яку розв'язала їхня влада. І щоб не втратити здоров'я та життя, потрібно будь-якими методами уникати мобілізації.

Коли бункерні вожді не зможуть зібрати та відправити на бійню нову партію мобілізованих, вони будуть змушені визнати свою поразку. І війна закінчиться. Це все одно станеться. Питання лише у ціні. І чи буде ця ціна оплачена вашою кров'ю. Святкування нового року з близькими – це добрий час осмислити все це. Якщо за рік ви хочете сидіти за столом з рідними та друзями – подумайте та прийміть правильне рішення,

– додав він.

Звернення Олексія Резнікова до росіян: дивіться відео