Під час промови Путіна Медвєдєв знову заснув: потішні кадри

21 лютого диктатор Владімір Путін цинічно звернувся зі своїм виступом до федеральних зборів. Однак заступник голови радбезу Росії Дмітрій Медведєв не втримався і заснув.

Зауважимо, що звернення до федеральних зборів – це щорічний захід, в якому бере участь Владімір Путін. А Медвєдєву настільки начхати на це, що він навіть встиг поспати під час промови російського диктатора, інформує 24 Канал.

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Медвєдєв знову заснув під час промови Путіна

Під час звернення Путіна можна було побачити, що всі "підлеглі" диктатора "уважно" його слухали. Промова настільки була "цікавою", що Дмітрій Медвєдєв заснув.



Медвєдєв спить під час промови Путіна / Скриншот з відео

Окрім Медвєдєва поспати встигли й інші чиновники та слуги Путіна. А деякі – сиділи з кам'яними обличчями та сподівалися, що диктатор підпише капітуляцію.



"Дуже цікава" промова Путіна / Скриншот з відео



Російські чиновники "уважно" слухають Путіна / Скриншот з відео



"Захоплююче" звернення Путіна / Скриншот з відео

Промова Путіна 21 лютого: що відомо