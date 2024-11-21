Чергові погрози Путіна: у зверненні він заявив, що Росія готова до всього

Путін звернувся до росіян після удару балістичною ракетою по Дніпру. Серед іншого російський лідер запевнив, що Росія "готова до будь-якого розвитку подій".

Випробування системи "Орєшнік" по Дніпру, за словами Путіна, було відповіддю Росії на "агресивні дії" країн НАТО щодо неї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Чергові ядерні погрози Путіна

За словами російського диктатора, Росія завдала удару по "Південмашу" у Дніпрі системою "Орєшнік". Це нібито гіперзвукова ракета, що була без ядерного боєзаряду.

Росія, за словами Путіна, готова до будь-якого розвитку подій.

Путін попередив тих, хто сумнівається в тому, що Росія готова до будь-якого розвитку подій: дарма,

– йдеться у дописах російських проурядових ЗМІ.

Нагадаємо, Російський диктатор Владімір Путін звернувся до громадян країни-агресорки з екстреним зверненням. Головні заяви стосуються війни в Україні, зокрема нещодавнього удару по Дніпру балістичною ракетою, яку він назвав новітньою розробкою "Орєшнік".