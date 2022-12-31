Держава-терорист не отримає прощення, – Зеленський у день масованого удару записав звернення

31 грудня росіяни знову завдали масованого ракетного удару по Україні. Президент Володимир Зеленський сказав, що вони чинять, не як люди. І вони неодмінно програють.

Ввечері 31 грудня президент Володимир Зеленський записав звернення після масованого ракетного обстрілу України. Про це пише 24 Канал.

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Передноворічна атака – підсумок долі самої Росії

Володимир Зеленський зауважив, що обстріл України 31 грудня – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. За його словами, "це підсумок долі самої ж Росії".

Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто здійснює, не отримають помилування. М'яко кажучи. Кілька хвиль ракетного удару в передноворічний день. Ракети проти народу. Саме проти народу. Це зробили нелюди, нелюди програють. І ми це з вами знаємо. Терористам це вже не змінити. На Пасху вони робили такі удари, на Різдво, на Новий рік... Вони називають себе християнами, дуже чваняться своїм православ'ям. Але вони – за дияволом. Вони за нього і з ним,

– сказав президент.

Наразі всі служби працюють там, де були влучання: у Києві, Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві. А постраждалим надають необхідну допомогу.

На жаль, є загиблі... Мої співчуття близьким,

– сказав Зеленський.

Більшість ракет сили ППО збили. Президент констатував, що якби не ППО, рівень втрат був би значно більшим. І це черговий доказ для світу того, що підтримку України треба збільшувати.

Я дякую всім партнерам, хто допоміг з ППО. IRIS-T, Crotale, NASAMS, Hawk. ПЗРК "Перун", Mistral тощо. Наступного року будуть Patriot. Цього року багато зробили С-300, які ми також отримали. Кожна з цих систем – це протидія терору, це те, що доводить силу нормальних людей і безплідність терористів. Зброя проти терору – це засіб миру,

– наголосив глава держави.

Також він подякував тим, хто захищає нашу країну та енергетикам, які невпинно працюють, щоб налагодити роботу зруйнованої енергетичної системи. На додачу президент закликав українців не нехтувати повітряними тривогами.

Україна повернула додому 140 українців

Президент підтвердив, що сьогодні додому з російського полону повернули 140 людей. З них 22 офіцери, 118 рядових і сержантів. Загалом від 24 лютого додому вдалось повернути 1 596 українців і українок.

Зеленський звернувся до росіян

Також ввечері 31 грудня Володимир Зеленський звернувся до громадян Росії їхньою мовою. Він наголосив, що наразі російські військові воюють лише за те, щоб захистити владу Путіна. І бункерному диктатору байдуже, скільки людей помре заради цієї мети.

Вся ця війна, яку ви ведете, ви – Росія, вона не з НАТО, як брешуть ваші пропагандисти. Вона не за щось там історичне. Вона за те, щоб одна людина до кінця свого життя залишалася при владі. А що залишиться від вас, громадяни Росії, його не хвилює… Він ховається за вами і сам спалює вашу країну та ваше майбутнє. Терор вам ніхто ніколи не пробачить. Ніхто у світі вам цього не пробачить. Україна ніколи не пробачить,

– сказав він.

Звернення Зеленського 31 грудня: дивіться відео