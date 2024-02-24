Володимир Зеленський звернувся до українців у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він зустрівся з європейськими лідерами у Гостомелі, де 2 роки тому ЗСУ "зустрічали" ворожий десант.

Президент України пояснив, що саме з Гостомеля російські окупанти планували почати те саме "взяти Київ і Україну за три дні".

Можна сказати одним реченням: два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант; два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів,

– заявив Зеленський.

Український лідер повідомив, що 24 лютого 2024 року в Гостомель Київської області приїхали:

прем'єрка Італії Джорджа Мелоні,

прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо,

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,

прем'єр Бельгії Александр Де Кроо, що головує у Європейській раді.

Володимир Зеленський пояснив, що це символічно і красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки, і різницю між 24 лютого тоді й зараз.

Звернення Зеленського 24 лютого 2024 року: дивіться відео

Знаєте, мимоволі сьогодні кожен українець згадує той день. І в кожного є своє власне 24 лютого. Унікальний спогад того дня. Як ти прокинувся, хто перший тобі написав "Як ти?", кому першому ти подзвонив, кого ти обійняв міцно, що сказав тоді своїм найближчим людям. І найважливіше – що ти зробив далі,

– пригадав президент.

Український лідер зауважив, що це мільйони різних історій, та в багатьох є схожий епізод – це вибір, який зробили українці різного віку, різних професій, із різних регіонів та який поєднав людей спочатку в чергах до військкомату, а далі – в одному окопі на лінії фронту, щоб захищати країну. Також це всі ті, хто залишився, щоб працювати в країні, хто поїхав, хто потім повернувся.

На 730 днів ближчі до перемоги

Володимир Зеленський сказав, що так триває вже два роки. Україна стала на 730 днів ближча до перемоги. Це 730 днів стійкості та витримки.

Вони стоять опорами в усіх цивільних містах і селах. І сьогодні кожен із нас подзвонить своїм. Почути рідні голоси, побажати одне одному те, чого так чекаємо. І сьогодні кожен із нас, на жаль, має про кого помовчати. І вшанувати пам'ять. І всі разом ми схиляємо голови. 730 днів болю,

– сказав президент.

Проте це 730 днів надії на найвищу справедливість, яка полягає в тому, що у всіх нас різні історії початку війни, але має бути єдиний фінал цієї війни й буде – перемога.

"І, згадуючи все, що пройшли за ці два роки, розумієш: інакше бути не може. Згадуючи, що вже зробили українці, знаєш: ми точно зможемо. Нам під силу. Нам вдасться. І тут, у цьому місці, якнайкраще розумієш: може не витримати метал, але не українці", – заявив Зеленський.

Він додав, що неймовірно пишається та захоплюється кожним і кожною, вірить в кожного й в кожну.

Будь-яка нормальна людина хоче, щоб війна закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась Україна наша,

– пояснив президент України.

Саме тому до слів "завершення війни" ми завжди додаємо "на наших умовах", саме тому біля слова "мир" завжди звучить "справедливий", саме тому в майбутній історії біля слова "Україна" завжди стоятиме "незалежна".

"Боремося за це. Вже 730 днів нашого життя. І переможемо. У найкращий день нашого життя", – заявив Зеленський.

Він подякував всім воїнам, народу та всім у світі, хто стоїть поруч із нами та правдою.