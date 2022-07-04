Довго цим нехтували, – Зеленський про нові можливості для України у питаннях переробки відходів
Україні потрібно зробити багато кроків для того, щоб стати повноправним членом ЄС. Переробка відходів – один з них.
Відбудова України та проведення реформ у багатьох сферах – це питання, над якими потрібно думати вже сьогодні. Після перемоги над Росією перед нами буде ще багато викликів та завдань, до виконання яких потрібно бути готовими.
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Нехтувати переробкою відходів вже ніхто не буде
У своєму зверненні до українців Володимир Зеленсьий розповів про зустріч з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон. Окрім нового пакета військової допомоги та нових санкцій проти Росії сторони обговорили ще одне нагальне питання – переробку відходів.
У нашій країні дуже довгий час нехтували цією темою, а це ж не просто про те, що робити зі сміттям. Це про безпеку, про якість життя,
– заявив Зеленський.
Він повідомив, що зараз Україні потрібно щонайменше 25 сучасних заводів для переробки відходів, які здатні забезпечити населення енергію, а підприємства – вторсировиною. Також інноваційні заводи дозволять вирішити проблему старих сміттєзвалищ та полігонів для відходів.
Також президент додав, що зараз не може існувати жодного аргументу "не на часі", адже відбудова України – це не про відновлення зруйнованих стін.
"Україна має стати найбільш вільною, найбільш сучасною і найбільш безпечною країною Європи – в усіх сенсах слова, зокрема і в тому, що стосується стану нашого довкілля", – сказав Зеленський.
Дивіться відео звернення президента Зеленського до українців