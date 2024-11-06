Новий план посилення України: Зеленський заслухав пропозиції щодо фронту

В Україні триває робота над внутрішнім Планом перемоги. Президент України вже заслухав деякі пропозиції, що стосувалися фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимир Зеленського.

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Робота над внутрішнім Планом

Так, Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 листопада повідомив, що протягом дня було багато роботи над пунктами плану внутрішнього посилення нашої держави, нашого суспільства.

Сьогодні були військові пропозиції – пункти щодо фронту. Наша стратегія й тактика дій,

– розповів Зеленський.

За його словами, необхідно спрямувати всі ресурси держави так, щоб українські завдання досягалися.

Окрім цього Зеленський розповів про тривалу нараду з військовим командуванням та урядом.

"Цей фронтовий пункт плану плюс ОПК це справді фундаментальні речі, і від того, як буде це виписано, залежить усе інше в житті нашої держави", – зазначив Зеленський.

Як зазначає президент, чітка визначеність шляхів досягнення цілей на фронті, а також значне масштабування власного, українського оборонно-промислового комплексу з урахуванням наявних завдань – це "те, у чому кожен крок держави має бути й буде прорахований".