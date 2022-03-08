Звернення Зеленського викликало бурхливі оплески у британському парламенті

Володимир Зеленський виступив перед Палатою громад Британії. Президент розповів про те, що відбувається в Україні після російського вторгнення.

Перед тим, як Зеленський почав говорити, парламентарі стали й почали аплодувати. Після того, як політик завершив свою промову, знову здійнялися гучні оплески, пише 24 канал.

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Про що згадував Зеленський

Звернення нашого президента було емоційним. Він наголосив, що українці не хотіли війни і не починали її, але змушені захищати свою землю від російських загарбників. Зеленський розповів про жахливі звірства, до яких вдаються окупанти. Водночас пояснив, що навіть пропри це наші громадяни ставляться до полонених, яких вже є десятки, по-людськи.

Політик підкреслив, що Росія наважилася стріляти по атомній електростанції – це бачив увесь світ. Він також розповів, як українці без зброї кидаються на ворожі танки й рятують один одного. "Ми усвідомили, що українці стали героями. Це – сотні тисяч людей, цілі міста – і діти, і дорослі", – зазначив глава держави.

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Виступ Зеленського у британському парламенті відбувся у форматі відеозв'язку. Увесь зал піднявся на ноги після його промови, аби висловити підтримку й захоплення українським народом. У багатьох політиків на одязі були синьо-жовті стрічки.

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