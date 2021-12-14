Зверталися 12 разів до ВРП і генпрокурора, – Танасевич про тиск на суддів ВАКС

Якщо відбувається втручання у здійснення правосуддя, суддя повинен звернутися до Вищої ради правосуддя. За тиск передбачена кримінальна відповідальність.

Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі зауважила голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич. За її словами, суддівська незалежність – це не привілей судді.

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Вона вважає, що це – досягнення, здобуток цивілізаційного розвитку суспільства, привілей громадян.

За майже 2,5 роки діяльності ВАКС судді зверталися 12 разів до Вищої ради правосуддя та до генпрокурора із повідомленням про втручання у їхню діяльність щодо здійснення правосуддя,

– наголосила Танасевич.

Голова ВАКС пояснила, що з них – ВРП тричі ухвалювала рішення про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності судді та авторитету правосуддя.

Мовиться про 3 випадки

Перший стосується особистих погроз фізичної розправи на адресу слідчого судді після розгляду певного кримінального провадження.

​Другий випадок стосується вибуху гранати РГД-5 на подвір'ї суду на проспекті Перемоги, 41 у Києві.

І третій випадок, як зауважила Танасевич, про депутатське звернення народного обранця. В ньому він припустився висловлювань і побажань щодо вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді обрання запобіжного заходу та арешту майна в конкретному кримінальному провадженні щодо конкретної особи.

Повне інтерв'ю з Оленою Танасевич: дивіться відео



Щодо цих випадків Вища рада правосуддя погодилась із суддями та вживала відповідних заходів. Щодо інших випадків ВРП не вбачає ознак тиску на суд.

Про що мовиться в законодавстві

За законом України "Про судоустрій і статус суддів" заборонено:

здійснювати тиск на суддів;

втручатися у здійснення правосуддя;

збирати та оприлюднювати інформацію, яка дискредитує суддів з метою впливу на їхню незалежність.

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