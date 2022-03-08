Звертатимусь до народів, якщо їхні лідери не хочуть зупинити цей геноцид, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на тринадцятий день війни, 8 березня, звернувся до українців. Він зазначив, що деякі впливові люди вирішили поставити хрест на нашому народові.

Зеленський розповів про ситуацію, коли Червоний Хрест заборонив використовувати свою емблему на транспорті, який проводив евакуацію людей з Сум. Він зазначив, що це показово.

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"Це говорить дуже багато про те, що деякі впливові люди вирішили поставити хрест на українцях, але ми цього не допустимо. І я цього не допущу. Наші друзі поруч з нами. Я звертатимусь безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну, цей геноцид", – сказав Зеленський.

Має перемогти людяність

Президент запевнив, що продовжить говорити з партнерами, які знають, як допомогти усій країні. Він зазначив, що зараз перемовини дуже насичені.

Я говорив з президентом Литви Гітанасом Науседою. Його народ стоїть пліч-о-пліч з українцями у цій боротьбі. Ми відчуваємо допомогу й цінуємо. Говорив з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, говорив з прем'єр-міністром Індії Нарендом Моді,

– розповів Зеленський.

Однак він наголосив, що є речі, які вирішують не на переговорах. Мовиться про людяність, що має перемогти у провідних столицях світу.

Звернення президента 8 березня: дивіться відео

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